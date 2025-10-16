INFECTIONS VAGINALES : Ce à quoi vous devez prêter attention et pourquoi

Bien que la santé intime soit un paramètre important pour toutes les femmes, le sujet reste insuffisamment abordé. Sachez toutefois que vous n’êtes pas seule et qu’il n’y a aucune raison d’avoir honte lors de problèmes intimes. La plupart des infections vaginales telles que la mycose vaginale et la vaginose bactérienne, sont généralement faciles à traiter, mais elles peuvent devenir très désagréables si on ne fait rien pour y remédier. Mieux vaut donc toujours prendre particulièrement soin de votre zone intime et vous faire conseiller par un professionnel si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas. Le vagin offrant un milieu très favorable au développement de microbes, la zone intime, requiert des soins très rigoureux. Son pH, qui est différent de celui du reste du corps, peut être perturbé par un savon trop agressif. Par ailleurs, une hygiène insuffisante pendant les règles, peut entraîner le développement de bactéries. Ajoutons que certaines bactéries peuvent aussi être transmises lors des rapports sexuels. Le premier signe d’une infection de la zone intime, est l’apparition de démangeaisons ou de pertes inhabituelles dégageant souvent une odeur désagréable. Si vous remarquez que vous présentez ces symptômes, il n’est pas judicieux de le garder pour vous en espérant qu’ils vont disparaître d’eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas : ces maladies sont très répandues et généralement faciles à traiter. Toutefois, il est recommandé d’aller à la pharmacie / droguerie ou de consulter un médecin si c’est la première fois que vous constatez quelque chose d’inhabituel. Les classiques pertes blanches ou translucides sont normales et indiquent que le vagin est en bonne santé. Elles sont produites par l’organisme pour nettoyer et lubrifier le vagin. En revanche, des pertes d’une autre couleur ou malodorantes pourraient être un signe d’infection.

Causes et éléments déclencheurs des infections vaginales

Les infections vaginales peuvent être dues à des bactéries, des levures ou d’autres microorganismes. Les infections peuvent aussi être favorisées par certaines conditions :

– prise d’antibiotiques. Les antibiotiques tuent les bactéries, y compris les bactéries utiles ; ce qui facilite la tâche aux levures.

– système immunitaire affaibli. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, ont une plus grande probabilité d’être touchées par des infections à levures.

– baisse de l’acidité du vagin (augmentation du pH). Lorsque l’environnement vaginal est moins acide, le nombre de bactéries utiles diminue, tandis que celui des bactéries susceptibles de provoquer une infection, augmente.

– hygiène insuffisante. Lorsque la zone intime n’est pas nettoyée correctement, des bactéries pathogènes peuvent se développer.

– sous-vêtements serrés non absorbants. En piégeant l’humidité, de tels sous-vêtements peuvent favoriser la croissance des levures et des bactéries.

Pourquoi faut-il vous préoccuper de votre santé vaginale ?

Sans traitement, les infections vaginales peuvent avoir de nombreuses conséquences physiques et psychiques. De tels troubles nuisent au bien-être psychique de nombreuses femmes. Par ailleurs, une infection non traitée au niveau de la zone intime, peut aussi avoir des répercussions négatives sur la santé en général. N’attendez donc pas simplement que cela passe, mais prenez des initiatives pour pouvoir rapidement vous sentir à nouveau bien dans votre corps.

Comment prévenir les infections vaginales ?

L’application de règles de base simples peut aider à prévenir les infections au niveau de la zone intime ou à éviter leur réapparition. Une bonne hygiène intime, impliquant des soins réguliers, contribue à préserver l’équilibre de la flore bactérienne. Lavez-vous quotidiennement avec un savon doux non parfumé. Il existe aussi des produits spéciaux pour la zone intime. Ils protègent le pH naturel tout en nettoyant bien et en douceur. Après la toilette, veillez à soigneusement sécher la zone intime.

Des vêtements et sous-vêtements amples et absorbants en coton, aident aussi à prévenir les infections en laissant passer l’air ; ce qui permet de garder la zone intime au sec.

Pensez aussi à respecter quelques règles d’hygiène lorsque vous avez des rapports sexuels. Videz toujours votre vessie après un rapport sexuel. Cela permet de prévenir les cystites en évacuant les bactéries qui auraient pu pénétrer dans l’urètre (l’urètre débouchant juste au-dessus de l’entrée du vagin).

Pour prévenir les infections vaginales, il est également important d’adopter les réflexes suivants :

-après un passage aux toilettes, essuyez-vous toujours de l’avant vers l’arrière afin de ne pas introduire de germes de l’anus dans le vagin.

-dès que l’entraînement est terminé, retirez immédiatement tous vos vêtements mouillés (maillots de bain ou vêtements de sport).

-évitez les douches vaginales, car elles peuvent aussi éliminer des bactéries utiles.

-évitez les jacuzzis et les bains très chauds.

Avoir une bonne hygiène intime en instaurant un rituel de soin adapté est particulièrement important. Les savons et gels de douche courants ou un nettoyage excessif, peuvent perturber le pH, ce qui peut provoquer des infections.

Source : canesten.ch

Rassemblé par Colette DRABO