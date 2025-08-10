LA CITE SANS VERTU

La rumeur, parlons-en ! Voilà un phénomène qui, en si peu de temps, peut détruire la vie d’un individu, tout comme il peut bouleverser une société. Malheureusement, il y en a qui s’en servent comme d’un outil pour solder leurs comptes avec d’autres. Et le plus souvent, à dessein. Surtout avec l’avènement des réseaux sociaux où l’information se répand comme une traînée de poudre. Mais ce que les gens oublient ou feignent d’oublier, c’est que ce qu’ils font aux autres, en bien ou en mal, est un investissement dont ils finiront par en récolter les fruits. C’est la loi du karma.

Cicéron

A lundi prochain