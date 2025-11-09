LA CITE SANS VERTU

Une famille qui se trompe sur le cadavre d’un des siens et qui emporte un autre corps qu’elle a inhumé. Les faits se sont déroulés à Banfora, laissant perplexe plus d’un. Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ? C’est la question que les uns et les autres se posent. Mais tout porte à croire qu’il y a eu une légèreté qui ne dit pas son nom. Car si elle avait pris le soin d’identifier son corps, la famille en question n’aurait pas commis une telle bavure. En tout cas, rien ne peut justifier une telle situation malheureuse qui gène aux entournures plus d’un.

Cicéron

A lundi prochain !