LA CITE SANS VERTU

L’affaire est si étrange qu’elle laisse pantois les uns et les autres. Il s’agit, en effet, du vol d’un nourrisson, intervenu en fin octobre à Fada N’Gourma. Certes, le bébé a été retrouvé sain et sauf. Mais ce qui interroge le plus, c’est de savoir que l’auteure de ce vol n’est personne d’autre que la grande sœur de la mère de l’enfant. Que comptait-elle faire avec ce nourrisson qui n’est ni plus ni moins que son neveux ? Telle est la question que beaucoup d’observateurs se posent, sans réponse ; dépassés qu’ils sont par les évènements. Voyez-vous? Ce monde est devenu si méchant que l’on finira même par se méfier des proches qui, pourtant, sont censés être les premiers remparts en cas de difficultés. Franchement, c’est la preuve, pour ceux qui en doutaient encore, que la morale a foutu le camp de notre pays. C’est tout simplement déplorable !

Cicéron

A lundi prochain !