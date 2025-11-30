LA CITE SANS VERTU

Des huiles moteurs contrefaites sur la place du marché. Ce n’est pas une vue de l’esprit ;tant la pratique est courante et ce, en dépit de la répression dont ont été déjà victimes certains faussaires. En effet, quand on analyse de très près, on se rend compte que ceux- là qui alimentent de tels réseaux clandestins, ne sont ni plus ni moins que des criminels. Car, non seulement l’huile moteur contrefaite joue négativement sur la performance des engins et la sécurité des conducteurs, mais aussi, elle constitue une grave menace pour les usagers et l’environnement. Voyez-vous ? On ne peut donc pas permettre que, parce qu’ils veulent se faire des sous, les uns et les autres agissent comme s’ils étaient en dehors de la cité que l’on sait encadrée par des lois. Le Burkina Faso n’est pas un nomans’land où peuvent se jouer et se développer les contrebandes de tous genres.

Cicéron

A lundi prochain !