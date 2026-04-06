LA CITE SANS VERTU

Certaines personnes n’ont pas le sens de la bienveillance. En effet, elles sont si grossières et désagréables qu’elles indisposent constamment les autres, rendant difficile, voire impossible toute forme de collaboration. On en rencontre aussi bien dans nos entourages respectifs qu’en milieu professionnel. Le plus grave, c’est que la plupart de ces gens-là ignorent ou feignent d’ignorer qu’ils traînent un défaut de taille, si bien qu’il est difficile de pouvoir les raisonner. En tout cas, une chose est sûre, chacun, tôt ou tard, finit par récolter ce qu’il a semé ; d’où l’importance de toujours prôner le bien.

Cicéron

A lundi prochain !