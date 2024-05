LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Saisie de produis contrefaits : bravo aux services de contrôle !

Des services de contrôle, en l’occurrence la Ligue des consommateurs et la Police municipale, ont procédé à la saisie de près d’une tonne de produits contrefaits exposés dans une alimentation de la place. Cela fait suite à la consommation de ces produits par des clients qui ont manifesté des problèmes de santé. Voyez-vous ? Tout en invitant les consommateurs à plus de vigilance, on ne peut que rendre hommage aux services de contrôle pour l’œuvre de salubrité publique qu’ils viennent de mener sur le terrain. Bravo à vous !

COUP DE GUEULE

Falsification de notes : haro sur les mauvais élèves !

Il y a des élèves qui, quand ils reçoivent leur bulletin de fin d’année, se permettent de falsifier les notes dans le but de tromper la vigilance de leurs parents qui, bon an mal an, assurent leurs frais de scolarité. Et parfois, de tels comportements répréhensibles sont le plus souvent l’œuvre d’élèves paresseux qui se soucient de l’école comme d’une guigne. Voyez-vous ? C’est à croire si certains élèves ne se moquent pas des efforts que fournissent leurs parents afin de leur garantir un bel avenir.