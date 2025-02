LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Démantèlement d’un réseau de distribution de produits douteux et d’emballages dangereux : merci à la BMCRF !

Un réseau qui évoluait dans la distribution de produits douteux et d’emballages dangereux, a été démantelé par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), à Ouaga. Cela fait suite à une dénonciation et à des enquêtes approfondies au niveau du grand marché de Ouaga, à Sankar-Yaar et Kalgondé, où étaient vendus ces produits sous forme de bonbons ressemblant à des comprimés en seringues qui, en plus de les inciter à la violence, constituent une menace pour la santé des enfants. Bravo donc à la BMCRF pour cette action de salubrité publique !

COUP DE GUEULE

Agression d’un vétérinaire à Bobo-Dioulasso : un acte hautement condamnable !

Les faits se déroulent à l’abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso. En effet, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, un vétérinaire a été violemment agressé par un boucher qui lui a administré une gifle avant de prendre la poudre d’escampette. Pour quelle raison ? On ne saurait y répondre. Toujours est-il que rien ne peut justifier un tel comportement qui mérite d’être condamné avec la plus grande énergie. En tout cas, on espère que l’agresseur qui a finalement été alpagué, sera sanctionné à la hauteur de sa témérité afin que cela serve de leçon aux autres.