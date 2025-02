LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Chefferie coutumière à Bogandé : ce beau geste qui doit inspirer

Le fait est si rare qu’il mérite d’être souligné. En effet, après des décennies de tensions et de querelles autour de la chefferie coutumière, les lignées des familles princières de Bogandé ont décidé d’enterrer la hache de guerre et de marquer un nouveau départ. A cet effet, elles se sont retrouvées dans la cour royale afin d’aplanir les divergences de vues qui les opposent. Une démarche qui participe de la consolidation et de la promotion de la paix et de la cohésion sociales. Bravo donc à tous les acteurs pour ce geste d’apaisement qui, on l’espère, doit inspirer !

COUP DE GUEULE

VDP : haro sur les brebis galeuses !

Il y a des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui ternissent l’image des autres ; tant ils s’adonnent à des actes répréhensibles. C’est le cas de ceux d’entre eux qui s’adonnent à des vols et à d’autres pratiques malsaines. Les cas les plus flagrants ont été enregistrés dans la Boucle du Mouhoun où deux VDP ont été jugés et condamnés par le Tribunal de grande instance de Dédougou. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Quand on connaît les efforts que fournissent les VDP aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la reconquête du territoire national, on ne peut que déplorer les agissements de ces brebis galeuses