LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Lutte contre les enlèvements d’enfants : bravo à la Police nationale !

La Police nationale a procédé à l’arrestation d’une dame auteure de l’enlèvement d’un enfant depuis près de cinq ans. En fait, elle a kidnappé l’enfant depuis 2019, l’a séquestré pendant deux ans avant de l’inscrire à l’école. Mais c’était sans compter avec la perspicacité des fins limiers qui sont parvenus à la localiser et à la mettre hors d’état de nuire et ce, au grand bonheur de l’enfant et de ses parents qui, on l’imagine, avaient perdu tout espoir. Bravo à la Police nationale pour cette prouesse ! La Nation vous doit une fière chandelle.

COUP DE GUEULE

Du cyanure mélangé à des aliments pour bétail : « il faut quitter dans ça ! »

Du cyanure mélangé à des aliments pour bétail. Le constat a été fait la semaine dernière à Bobo-Dioulasso. Quand on sait que le cyanure est un produit dangereux, on ne peut que déplorer la stratégie opérée par les fraudeurs qui, par leurs turpitudes, peuvent provoquer une mortalité animale très élevée. C’est tout simplement irresponsable. Car, il faut le dire, la recherche du gain matériel ne peut pas tout justifier. Franchement, « il faut quitter dans ça ! »