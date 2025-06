LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Baisse des prix de médicaments : une mesure salutaire

Les prix de certains produits médicamenteux et de vaccins connaissent une baisse dans les officines publiques et conventionnées. Ainsi en a décidé le gouvernement burkinabè qui souhaite ainsi améliorer l’offre de soins et faciliter l’accès des citoyens aux produits de santé. Une telle mesure, il faut le reconnaître, vaut son pesant d’or, surtout quand on sait que certains, du fait des moyens financiers limités, finissent par passer de vie à trépas, faute de soins. Cela dit, on espère que la réduction des prix s’étendra in fine à un plus grand nombre de produits, au grand bonheur de tous.

COUP DE GUEULE

Délation et diffamation sur les réseaux sociaux : il faut savoir raison garder

Depuis quelque temps, il y a des gens qui se plaisent à jeter les autres en pâture. Il s’agit de ceux-là qui, parce qu’ils ont des comptes à régler avec un tiers, l’accusent parfois de pactiser avec le diable. Et poussant leur malveillance jusqu’à l’extrême, ils passent leur temps à le diffamer ou à le dénigrer sur les réseaux sociaux. Le cas le plus éloquent est celui de ce malotru qui accusait, sans aucune preuve, le Dima de Zoungrantenga et bien d’autres personnalités d’être en complicité avec les groupes armés terroristes. Heureusement que les autorités compétentes ont su prendre du recul, si bien qu’elles ont compris qu’il ne s’agissait ni plus ni moins que d’une pure délation. Bravo à elles d’avoir eu le nez creux !