LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Engins volés et retrouvés : bravo à la Police nationale !

Plus de cent vingt engins volés ont été retrouvés et restitués à leurs propriétaires respectifs. Cette action a été rendue possible grâce aux efforts de la Police nationale qui, au cours d’une opération de sécurisation menée dans la région du Centre, entre le 25 mars et le 11 juin 2025, a pu mettre la main sur ces engins soustraits frauduleusement. Toute chose qui a mis du baume aux cœurs des victimes dont la plupart avaient perdu espoir. Bravo donc à la Police nationale pour ce travail de limier dont les résultats se passent de tout commentaire.

COUP DE GUEULE

Production de faux gasoil : haro sur les faussaires !

Les faits se déroulent à Bobo-Dioulasso. En effet, des individus véreux mettent en place une unité de production de faux gasoil. Le mode opératoire consiste à recycler les huiles de vidange usagées auxquelles ils ajoutaient de la soude caustique et de l’acide sulfurique. Toute chose qui n’est pas sans conséquence sur les engins des clients et sur l’environnement. Voyez-vous ? Il faut que cessent de telles pratiques frauduleuses qui n’honorent ni leurs auteurs, ni notre pays. En tout cas, la recherche effrénée de l’argent ne peut pas tout justifier. Haro sur les faussaires !