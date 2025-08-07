LA SEMAINE DE RAOGO

Coup de cœur

Transplantation rénale au Burkina : une avancée historique !

Une équipe médicale burkinabè, en collaboration avec une équipe turque, vient de réaliser une prouesse en réussissant la première transplantation rénale dans notre pays. C’était au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo à Ouagadougou. Pour une avancée historique, c’en est une qui, au-delà des patients, doit réjouir tous les Burkinabè, notamment tous ceux qui souffrent d’insuffisance rénale chronique terminale. Bravo donc aux deux équipes médicales pour un tel exploit ! La Nation tout entière vous doit une fière chandelle.

COUP DE GUEULE

Vente de faux timbres électroniques : il faut sévir !

La digitalisation de l’Administration publique offre beaucoup davantages aux populations. C’est le cas, par exemple, des timbres électroniques que les uns et les autres peuvent désormais obtenir sans se déplacer. Mais c’était sans compter avec la témérité des faussaires qui se sont invités à la danse. En effet, ils paient les timbres fiscaux électroniques dématérialisés. Ils en font de multiplies copies qu’ils mettent sur le marché. Voyez-vous ? C’est la preuve que, comme qui dirait, il n’y a rien de si beau et grand dont la malignité humaine ne puisse abuser. D’où la nécessité de sévir pendant qu’il est temps.