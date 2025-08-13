LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Arrestation d’un adolescent pour injures sur les réseaux sociaux : bravo à la BCLCC !

Encore une fois de plus, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) vient de conduire une action de salubrité publique. En effet, elle a mis fin aux dérives d’un adolescent qui, sur les réseaux sociaux, passait son temps à injurier un artiste musicien et sa génitrice. La simple raison est que le mis en cause cherchait à gagner en visibilité pour ainsi augmenter son nombre d’abonnés. Voyez-vous ? Comment peut-on faire le choix de nuire à l’autre pour se faire une place au soleil ? C’est tout simplement inadmissible. Heureusement que la BCLCC qui veille au grain, a mis fin à une telle légèreté. On espère seulement que cela servira de leçon aux autres apprentis sorciers tapis dans l’ombre.

COUP DE GUEULE

Herbicides frauduleux : il faut sévir !

Deux individus qui tentaient de contourner les dispositions légales pour injecter des herbicides frauduleux d’une valeur de 10 millions de F CFA, ont été alpagués par la gendarmerie nationale à Moussodougou dans les Cascades. Quand on connaît l’impact que peuvent avoir les herbicides non homologués non seulement sur l’homme, mais aussi sur l’environnement, on ne peut que condamner de tels agissements, tout en invitant les services de contrôle à veiller au grain. Car, comme on le sait, pour se faire des sous, certains compatriotes sont prêts à tout, fût-ce au péril de la vie des autres. D’où la nécessité de sévir !