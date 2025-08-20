LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Saisie de poulets congelés impropres à la consommation : bravo aux services vétérinaires !

Les services vétérinaires ont procédé à la saisie de plus d’une tonne de poulets congelés, impropres à la consommation. Cette action qui rappelle tant d’autres, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits d’origine animale, qui représente une menace pour la santé publique et l’économie nationale. C’est le lieu donc de rendre un hommage appuyé aux services vétérinaires qui veillent au grain. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Car, les fraudeurs sont ainsi faits qu’ils savent exploiter la moindre faille pour parvenir à leurs fins ; d’où la nécessité de les traquer sans répit.

COUP DE GUEULE

Nandiala : haro sur un VDP indélicat !

Les faits se sont déroulés à Nandiala dans le Boulkièmdé. En effet, un Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) a abattu froidement sa copine et blessé la mère de cette dernière, avant de prendre la fuite. Un tel acte, pour le moins irresponsable, est à condamner à tout point de vue, surtout qu’il intervient dans un contexte de lutte contre le terrorisme où on appelle à plus de collaboration entre les populations et les forces combattantes. En agissant ainsi, ce VDP prouve qu’il n’est pas digne de confiance et mérite que lui soit opposée la loi dans toute sa rigueur. Car, quel que soit le différend qui l’opposait à sa copine, il pouvait se résoudre autrement que par la violence.