LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Contribution à l’atteinte de la souveraineté alimentaire : bravo à la Gendarmerie nationale !

En plus des actions de sécurisation et de reconquête du territoire qu’elle mène aux côtés d’autres forces combattantes, la Gendarmerie nationale, à travers l’Escadron de sécurisation routière et d’intervention de la deuxième légion (ESRI II), déployé dans la Boucle du Mouhoun, a emblavé plus de 400 hectares de terres agricoles à Bondokuy. Une initiative louable, s’il en est, qui contribue à la lutte pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Les « boys » démontrent par là que la reconquête du territoire et la souveraineté alimentaire sont des objectifs complémentaires qui contribuent au développement et à la stabilité de notre pays. Bravo donc pour cet exploit !

COUP DE GUEULE

Gestion de l’engrais destiné aux producteurs agricoles : non aux pratiques malsaines !

La gestion de l’engrais destiné aux producteurs agricoles dans les zones rurales, fait l’objet d’une gestion opaque et malsaine. En effet, il est constamment rapporté des cas de détournements ou de malversations et ce, au grand dam des bénéficiaires. Le dernier cas en date a eu lieu à Safané dans la Boucle du Mouhoun, où ont été épinglés un technicien d’agriculture et un professeur d’éducation physique et sportive qui, dans l’attente de leur procès, méditent actuellement sur leur sort. On espère seulement que cela servira de leçon aux uns et aux autres afin que prennent fin ces comportements indélicats !