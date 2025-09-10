LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Lancement du commissariat mobile : merci à la Police nationale !

Afin de rapprocher davantage la Police nationale des populations et ce, en leur offrant des services accessibles en tout temps et en tout lieu, il a été procédé au lancement du commissariat mobile. Toute chose qui marque un tournant, tant le contexte, il faut le reconnaître, exige une adaptation dynamique. Quand on sait qu’au-delà de ses missions classiques, la Police nationale, à travers le commissariat mobile, proposera des prestations administratives telles que l’établissement des pièces d’identité et la légalisation des documents aux citoyens. Merci pour une telle innovation !

COUP DE GUEULE

Arnaque sur les réseaux sociaux : il faut éviter de se montrer naïf !

En dépit des campagnes de sensibilisation, il s’en trouve des gens qui continuent de se faire arnaquer sur les réseaux sociaux. C’est le cas de ce commerçant qui, à la recherche d’une moto, est tombé dans le piège d’un étudiant. Ce dernier, une fois en possession de l’argent réclamé pour l’achat de l’engin en question, a rompu tout contact. Voyez-vous ? Ce commerçant ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort. Car, il est inadmissible de transférer une importante somme d’argent à un tiers que l’on ne connaît que sur les réseaux sociaux. Il faut éviter de se montrer naïf !