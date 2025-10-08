LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Chapeau bas à Moov Africa

Un bâtiment flambant neuf de trois salles entièrement équipées, a été réalisé par Moov Africa à l’école primaire publique B de Tangsèga. La réception du joyau a eu lieu le 3 octobre dernier à Koubri. Quand on sait que le nombre d’infrastructures éducatives reste insuffisant malgré les efforts consentis, on ne peut que saluer cette œuvre de charité. En tout cas, chapeau bas à Moov Africa !

COUP DE GUEULE

Haro sur les auteurs de vols à main armée

La Police nationale a présenté, le mardi 7 octobre 2025, deux réseaux de délinquants, l’un spécialisé dans le vol à main armée et l’autre dans le vol par effraction. Parmi ces malfrats, deux militaires radiés, un étudiant, un élève de la classe de cinquième et des employés de commerce. Le vol est déjà une infraction ; le commettre en se servant de son arme ou par effraction, l’est davantage. C’est dire si les actes de ces individus sont à condamner à tout point de vue. En attendant qu’ils méditent sur leur sort en prison, haro sur ces malfrats qui ont opté pour la courte échelle pour gagner leur pain quotidien !