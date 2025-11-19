LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien au CHU de Tengandogo : merci à la Chine !

La République populaire de Chine, à travers son ambassade sise à Ouagadougou, a, encore une fois, laissé parler son cœur. En effet, elle a offert du matériel médical d’une valeur de 120 millions de F CFA au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo à Ouagadougou. Ce don mérite d’être salué à sa juste valeur dans la mesure où, on le sait, il contribuera à soulager les peines des patients, notamment ceux qui sont admis en chirurgie cardio- vasculaire, et surtout ceux qui n’ont pas de ressources pour s’acheter des produits. Bravo à la Chine pour ce geste de solidarité qui est loin d’être une première. Car, des dons multiformes, notre pays, le Burkina Faso, en bénéficie depuis la reprise de la coopération en 2018 !

COUP DE GUEULE

Vente de produits périmés : « il faut quitter dans ça »

Un magasin situé à Kalgondin à Ouagadougou où l’on procédait au reconditionnement d’aliments pour bétail et volaille d’origine étrangère, et qui abritait un stock important de produits périmés, a été démantelé par les service de contrôle. Voyez-vous ? C’est la preuve que, pour certains, les textes qui encadrent chaque secteur d’activités, ne valent que pour les autres. Eux se croient tout permis au point qu’ils en font à leur tête. En tout cas, c’est tout simplement déplorable de constater que certains ne jurent que par l’argent, si fait qu’ils sont prêts à tout. Heureusement qu’il existe des services de contrôle pour les rappeler à l’ordre. Comme le disent nos voisins de l’autre côté de la lagune Ebrié, « il faut quitter dans ça » !