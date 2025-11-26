LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Transport urbain gratuit pour les pupilles de la Nation : merci à SOTRACO !

La mesure mérite d’être relevée et saluée à sa juste valeur. Il s’agit, en effet, de la décision prise par la Société de transport en commun (SOTRACO), de faciliter la tâche aux pupilles de la Nation que sont les enfants des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des agents publics décédés au front, en leur garantissant une prise en charge gratuite au niveau du transport public. Désormais, il leur suffit de présenter leur carte pour que leur soit accordée une telle faveur. Pour une mesure louable, c’en est une. Car, comme on le sait, les pupilles de la Nation méritent une attention particulière non seulement de la part de chaque Burkinabè pris individuellement, mais aussi de la part de la Nation qui leur doit une fière chandelle. Merci donc à la SOTRACO !

COUP DE GUEULE

Litige foncier entre Mané et Yilou : non à la violence !

Un conflit foncier a opposé les villages de Mané et Yilou dans le Sanmentenga, dans la région des Kuilsé. L’événement a dégénéré en un affrontement entre les ressortissants des deux villages, provoquant des destructions de biens privés, en l’occurrence des greniers et des champs, tout en mettant à rude épreuve la cohésion sociale dans une zone en proie à l’insécurité liée au terrorisme. De tels actes de violences sont à condamner à tous points de vue dans la mesure où ils sapent les efforts de la Nation en matière de promotion du vivre-ensemble. D’où la nécessité pour les uns et les autres de savoir raison garder.