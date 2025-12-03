LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Embellissement de la ville de Ouagadougou : une initiative à encourager !

Depuis quelque temps, les autorités ont entrepris une stratégie d’embellissement de la capitale Ouagadougou. Si fait que la ville, presque chaque jour qui passe, change de physionomie. En effet, des arbres ont été plantés le long de plusieurs artères, et de nombreux ronds-points présentent désormais une fière allure et ce, à travers l’installation d’enseignes lumineuses. Quand on sait que, dans un passé pas très lointain, Ouagadougou était, pour ainsi dire, une ville insalubre, on ne peut que saluer les actions en cours en vue d’en faire une « ville lumière » qui forcera l’admiration des uns et des autres. Bravo donc à tous les acteurs pour un tel exploit !

COUP DE GUEULE

Consommation de la drogue en milieu scolaire : il y a péril en la demeure

La pratique est réelle. Elle est loin d’être une vue de l’esprit, comme pourraient le penser certains. Il s’agit de la consommation de drogue en milieu scolaire. Et le drame, c’est que parmi les consommateurs, on compte des enfants du primaire. Voyez-vous ? Il y a péril en la demeure, d’où la nécessité pour les autorités compétentes d’ouvrir l’œil et le bon, surtout que le phénomène, d’année en année, ne fait que prendre de l’ampleur.