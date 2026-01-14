LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Saisie d’engins explosifs : bravo à la Douane !

En début du mois en cours, les services des Douanes ont procédé à la saisie de plus de 8000 engins explosifs. A qui ou à quoi étaient-ils destinés ? C’est la question que plus d’un se pose sans réponse et ce, surtout au regard du contexte sécuritaire délétère qui est le nôtre. C’est dire si certains ne sont ni plus ni moins que des pêcheurs en eaux troubles, c’est-à-dire qu’ils cherchent à tirer profit de la situation difficile que traverse notre pays. Heureusement que les services des Douanes sont là pour les rappeler à l’ordre, en les traquant jusque dans leurs derniers retranchements. Bravo donc à la Douane !

COUP DE GUEULE

Pénurie de gaz : haro sur ceux qui font de la rétention !

Depuis quelque temps, on constate une pénurie de gaz dans la ville de Ouagadougou. Si fait qu’à longueur de journée, on voit de longues files amassées au niveau des différents points de vente agréés. Et à ce qu’on dit, cette pénurie, pour ainsi dire, est entretenue par certains qui, pour faire de la surenchère, font de la rétention expresse de bouteilles de gaz. Voyez-vous ? Une telle manière est, pour le moins, condamnable, dans la mesure où elle sape les efforts des autorités, de disponibiliser le gaz pour les ménages. Haro sur cette race d’individus véreux qui ne jurent que par l’argent !