LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Contrôle de l’utilisation du gaz butane dans les restaurants : merci à la Police municipale de Ouagadougou !

Face à la pénurie de gaz devenue persistante dans la ville de Ouagadougou, la Police municipale a décidé de bander les muscles. En effet, elle a lancé une opération de contrôle visant à sanctionner les manquements aux dispositions règlementaires dans certains établissements de restauration. Autrement dit, elle procède au contrôle de l’utilisation frauduleuse du gaz butane subventionné à des fins commerciales. Pour une action de salubrité publique, c’en est une, surtout quand on sait qu’ils sont nombreux les restaurants qui foulent au pied les règles d’utilisation du gaz, affectant gravement les ménages. Bravo et merci à la Police municipale pour cette action de salubrité publique !

COUP DE GUEULE

Vente de produits prohibés : haro sur les marchands de la mort !

Il est des faits si imaginables qu’ils laissent perplexe. C’est le cas de ces individus malintentionnés, pour ne pas dire des fraudeurs, qui prennent le soin de dissimuler des produits dangereux tels que le cyanure dans un même véhicule que des produits alimentaires, en l’occurrence le sucre et l’huile. En effet, les auteurs de cette forfaiture n’évoluent pas seulement dans la fraude, en ce sens que tous les produits en question ne sont pas seulement prohibés, mais aussi, portent gravement atteinte à la vie des consommateurs. En réalité, ce sont en plus des marchands de la mort.