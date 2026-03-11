LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Rupture collective du jeûne : un geste qui prône le dialogue inter-religieux !

Comme chaque année, on voit des musulmans et des chrétiens qui, à la faveur du mois de Ramadan, organisent des ruptures collectives du jeûne. Cela se passe un peu partout à travers le territoire national, renforçant ainsi le dialogue entre l’islam et le christianisme. Toute chose qu’il convient de saluer et qu’il faut continuer de promouvoir et ce, au regard de la situation que vit notre pays, où des forces obscures tentent de dresser les religions les unes contre les autres. C’est par ces gestes de fraternité que l’on peut déconstruire le discours de haine que l’ennemi cherche à véhiculer. Bravo à tous !

COUP DE GUEULE

Vente de poulets avariés : « il faut quitter dans ça !»

Face à la recherche effrénée de l’argent, certains sont prêts à tout, fût-ce souvent au péril de la vie des autres. C’est le cas, par exemple, de cet homme qui vendait nuitamment de la viande de poulets avariée dans un quartier de Ouagadougou. Et conscient du mal qu’il fait, il a pris le soin de casser les prix, appâtant ainsi de nombreuses femmes. Tout en condamnant l’attitude de ce criminel, on déplore aussi celle des clientes qui, du fait de la facilité, se sont laissées aller à des incartades. « Il faut quitter dans ça ! «