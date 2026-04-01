LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Création d’un cadre dédié aux enfants : merci à la Cour des comptes !

La Cour des comptes a procédé à l’inauguration de son cadre dédié aux enfants des agents de l’institution. Cet espace est conçu pour accueillir les nourrissons pendant que leurs mères respectives s’acquittent de leurs tâches professionnelles. Pour un ouf de soulagement, c’en est un surtout quand on sait que la réalité de bébés présents dans les bureaux ou de nourrices dans les couloirs, se pose avec acuité. Bravo donc à la Cour des comptes qui montre la voie à suivre.

COUP DE GUEULE

Arrondissement 3 de Ouaga : haro sur ces ados qui s’adonnent à des pratiques illégales !

La scène se déroule à Tampuy dans l’arrondissement 3 de Ouagadougou. En effet, des adolescents dont les âges varient entre 14 et 18 ans, ont pris le soin de louer une résidence où ils se rencontraient pour la consommation de la chichia et autres pratiques malsaines. De tels comportements sont pour le moins répréhensibles et sont à condamner avec la dernière énergie. Surtout quand on sait qu’ils émanent de mineurs. C’est dire si le mal est profond et mérite une thérapie de choc pour autant que l’on veuille se donner les chances d’inverser la tendance.