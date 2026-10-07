SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Chapeau bas à la Douane !

Grâce au soutien de l’inspecteur divisionnaire des douanes, Yves Kafando, l’Association des veuves et orphelins des familles douanières (AVOFD) a exprimé sa solidarité aux orphelins des gabelous décédés en leur offrant des kits scolaires, du savon et une enveloppe financière, le 3 octobre 2026. Quand on sait que des parents et plus particulièrement des veuves éprouvent des difficultés à scolariser leurs enfants et à les doter de fournitures scolaires nécessaires, on ne peut que saluer ce geste de la Douane et souhaiter qu’il fasse tache d’huile. En tout cas, chapeau bas à la Douane pour cet acte de charité combien important en cette période de rentrée scolaire !

COUP DE GUEULE

Haro sur les assassins d’éducateurs !

Un inspecteur de l’enseignement primaire a été retrouvé mort à son domicile, le 5 octobre dernier, à Nouna. Selon les témoignages, il aurait reçu trois balles de fusil au cours d’une agression à l’arme à feu. La vie est sacrée, dit-on et nul n’a le droit de l’ôter à autrui. Le meurtre est déjà un acte condamnable, le commettre sur un éducateur, l’est encore plus. Vivement que l’assassin soit retrouvé et châtié à la hauteur de son crime. En attendant, haro sur les assassins d’éducateurs !