SEMAINE DE RAOGO

Gala de boxe « Fight for Peace » : le magnifique geste de la CNSS à l’endroit de Boum Boum

A l’occasion de la soirée de gala international de boxe « Fight For Peace », qui s’est déroulée, le 7 février dernier, au Palais des sports de Ouaga 2000, un vibrant hommage a été rendu à Nabaloum Dramane dit Boum Boum par la Caisse nationale de sécurité sociale ( CNSS) qui lui a remis un chèque de 1 million de F CFA et de nombreux gadgets, pour ses nombreux efforts qui ont permis de hisser haut le drapeau burkinabè à l’international. Ce beau geste de la CNSS à l’endroit de celui qui, à travers ses prouesses, s’est construit une renommée internationale, mérite d’être salué à sa juste valeur. En effet, elles sont nombreuses, ces anciennes gloires qui nous ont émus par la beauté de leur art, qui vivent aujourd’hui dans le désespoir. C’est aussi le lieu d’inviter d’autres structures ou institutions à emboîter le pas à la CNSS. Car, l’arbre de quelques têtes d’affiche aux mines rayonnantes, ne saurait cacher la forêt de milliers d’acteurs du monde de la culture et du sport qui sont dans l’agonie.

Projets et programmes : haro sur les recrutements opaques !

Dans une correspondance datée du 7 janvier 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a attiré l’attention des membres du gouvernement et des présidents d’institutions, sur des insuffisances constatées dans les recrutements des projets et programmes de développement. Il s’agit, entre autres, de la nomination de personnes et leur rémunération comme personnel recruté ; la reconduction des unités de gestion de certains projets ou programmes à de nouveaux projets sans une mise à compétition des postes ; l’exigence de critères non objectives entrainant une disqualification systématique de certains candidats ; l’incomplétude des membres de certains jurys de recrutement ; le manque de transparence dans le processus de recrutement. Dans un contexte de rupture prônée par les plus hautes autorités, il est regrettable de voir perdurer de telles pratiques au niveau de l’Administration publique. Haro sur ces recrutements opaques !