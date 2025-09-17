SEMAINE DE RAOGO

COUP DE GUEULE

Non à la violence gratuite

Un homme a été agressé à son domicile, dans la nuit du 11 septembre 2025 à Dédougou, par les frères de son épouse. Sans prendre la précaution de vérifier la véracité des allégations de violences avancées par leur sœur, ces agresseurs ont roué l’homme de coups, occasionnant ainsi son hospitalisation parce que grièvement blessé. Non à la violence gratuite. Comment peut-on agresser violemment une personne sur la base d’allégations non fondées ? C’est à se demander si certains ne se croient pas tout permis. Vivement que la plainte déposée contre ces agresseurs, aboutisse, afin qu’ils soient châtiés à la hauteur de leur forfait. En attendant, haro sur ces agresseurs imprudents !

COUP DE CŒUR

Chapeau bas au commandement militaire du camp Naaba Koom II !

Dans le cadre de la 2e édition de la Semaine de soutien psycho-social et spirituel, le commandement militaire de Naaba Koom II a offert des kits scolaires, des vivres, une enveloppe financière à 144 familles de Forces de défense et de sécurité tombées, ou disparues. Pour un acte de charité, c’en est vraiment un. Dans ce contexte de rentrée scolaire où les parents se battent comme de beaux diables pour obtenir et la place et les fournitures scolaires, pour leurs progénitures, c’est une épine que le commandement militaire enlève du pied de la grande famille des FDS tombées. Chapeau bas donc au commandement militaire du camp Naaba Koom II !