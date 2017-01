COMMUNIQUE

FEMMES DU BURKINA FASO, FEMMES DU BURKINA FASO !!!

La radio des femmes, FEMINA FM en collaboration avec ses partenaires, organise une grande série de formations gratuites pour les femmes communicatrices du Burkina Faso ; pour la première édition intitulée PAAGB KOUEGA, Fémina FM offre un apprentissage en techniques de montages et de productions radiophoniques assurés par de grands professionnels du Togo et du Burkina Faso ; nous recevons vos inscriptions tous les jours de 7h30 à 17h, pour plus d’informations contactez nous au 25-45-25-66 ou passez à Fémina FM sis à Wayalghin, au premier étage de l’immeuble de la pharmacie de la fraternité, face au supermarché SONACOF INSCRIPTIONS LIBRES.

Attention la date limite de dépôts des dossiers d’inscriptions est fixée au 25 octobre 2016.

FEMINA FM, 102.8, LA RADIO DES FEMMES PAR EXCELLENCE !