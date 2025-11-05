LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Organisation du Tour du Faso : bravo à tous les acteurs !

Rideaux sur la 36e édition du Tour du Faso qui a eu lieu du 24 octobre au 2 novembre 2025. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’événement a été un franc succès ; tant tout s’est déroulé sans incident. Toute chose qui mérite d’être relevée et ce, surtout au regard du contexte sécuritaire qui est le nôtre. C’est le lieu d’ailleurs de rendre un hommage à tous les acteurs et à tous les cyclistes des différents pays qui nous ont fait l’amitié de faire le déplacement de Ouagadougou. Chapeau bas à tous et rendez-vous pour la prochaine édition qui, on l’espère, sera meilleure à la précédente.

COUP DE GUEULE

Trafic du cyanure : haro sur les fraudeurs !

Le trafic du cyanure prend de l’ampleur dans notre pays. Or, il s’agit d’un produit très dangereux dont l’importation, la commercialisation, la détention, le stockage et le transport sont soumis à une réglementation. Mais les trafiquants, eux, n’en ont cure ; l’essentiel étant pour eux de se faire des sous. Toute chose qu’il faut condamner à tout point de vue et ce, au regard du contexte sécuritaire qui est le nôtre. Haro donc sur les fraudeurs dont les agissements font l’affaire des groupes armés terroristes, s’ils ne sont pas tout simplement leurs complices !