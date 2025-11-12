LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien à des établissements scolaires : merci aux bonnes volontés !

Le constat est réel. Il y a des particuliers ou des associations qui volent au secours de certains établissements scolaires publics de la place, en leur fournissant du matériel didactique (craie, rames de papier, bics…). Dans bien des cas, cela permet aux établissements scolaires bénéficiaires, de fonctionner en attendant qu’arrive l’aide de l’Etat. C’est le lieu donc de rendre un vibrant hommage à toutes ces bonnes volontés pour le sacrifice consenti. La Nation leur doit une fière chandelle !

COUP DE GUEULE

Découverte macabre : il faut arrêter de banaliser la vie humaine !

La scène se déroule à Sakoula, du nom de ce quartier périphérique situé au Nord de Ouagadougou. En effet, des femmes ont découvert, à la surprise générale, des restes humains soigneusement rangés dans un sac laissé en rade. Que s’est-il passé ? Qui s’est rendu coupable d’un tel meurtre ? Autant de questions que l’on se pose sans réponse. Franchement, il faut que les uns et les autres comprennent que la vie humaine est sacrée et qu’il faut arrêter de la banaliser. Les auteurs de ces actes craignent-ils Dieu ? En tout cas, on espère seulement que les responsables de ce drame seront identifiés et châtiés à la hauteur de leur acte. Car, on ne peut pas permettre que des gens s’arrogent injustement le droit de tuer leurs semblables.